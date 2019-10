Wie maakte de laatste Feyenoord-goal in een uitduel met Ajax?

Slordig PSV vergeet LASK Linz na sterke start af te schudden

6:35 Het is PSV niet gelukt om de Europese campagne een overtuigend vervolg te geven. In eigen huis kwam PSV niet langs het Oostenrijkse LASK Linz, dat door een 0-0 gelijkspel nog niet is afgeschud. De Eindhovenaren hadden het zichzelf in de beginfase makkelijk kunnen maken en voor een droomstart kunnen zorgen, maar verzuimden de mogelijkheden te benutten.