Wie wijkt als Ihattaren straks bij Oranje komt?

De KNVB mailde woensdagmiddag de voorselectie van Oranje rond. De 30 namen kon je eigenlijk zonder te kijken al invullen. In alfabetische volgorde van Nathan Aké tot aan Wout Weghorst. Zelfs Terence Kongolo van de Engelse tweedeklasser Huddersfield Town stond er weer bij. Het is voorlopig de kracht van Oranje, die vastigheid in selecteren. Maar met de voorspelbaarheid neemt paradoxaal genoeg óók de nieuwsgierigheid toe. Want wie moet Ronald Koeman (foto) nog laten vallen als hij maximaal 23 man mag meenemen naar een EK? Het wordt dringen, helemaal als Mohamed Ihattaren en Sergiño Dest nog beschikbaar zouden komen. Twee talenten met wie de KNVB in gesprek is - of wil gaan - om te kiezen voor Oranje. En in elk geval bij Ihattaren is de kans van slagen naar verluidt groot.