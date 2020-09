Wie wordt dit seizoen topscorer van de eredivisie?

Eljero Elia, een van de smaakmakers van Feyenoord in het kampioensjaar, speelt komend seizoen voor FC Utrecht. Misschien dat de voormalig international niet altijd zelf het net vindt, maar dan kan hij ploeggenoot Adrián Dalmau in stelling kan brengen. Bij Heracles Almelo was de Spaanse spits nog goed voor 19 goals.



Of wat te denken van Arjen Robben? Vermoedelijk zal hij geen 34 duels spelen, maar hij is nog steeds een ware plaag voor iedere defensie en zijn schoten zullen nog altijd zuiver zijn. En bij Willem II speelt tegenwoordig Kwasi Okyere Wriedt, drie jaar dé afmaker van Bayern München II met meer dan twintig goals per seizoen. In Zuid-Limburg letten de fans vooral op Sebastian Polter. Een spits die afgelopen seizoen in de Bundesliga speelde bij Union Berlin en nu zijn goals voor Fortuna Sittard gaat maken.



Zegt u het maar: wie wordt de topscorer van de eredivisie?