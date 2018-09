Wiegman: Hartstikke ziek van nederlaag

Wiegman had, evenals de meeste speelsters in Oslo, geen goede verklaring voor de miskleun. ,,Maar als je na zeven minuten al tegen een achterstand van 2-0 aankijkt, is dat natuurlijk een enorme domper. Misschien had dat met de spanning te maken. We speelden heel slordig en onrustig, zeker in de beginfase. Een pass over tien meter lukte nog niet. Als team hebben we gewoon te veel fouten gemaakt.''



Nederland kan via de (dubbele) play-offs alsnog een ticket voor het WK volgend jaar zomer in Frankrijk afdwingen. ,,Woensdag is een nieuwe dag, dan kunnen we weer vooruitkijken'', zei Wiegman. ,,We maken nog steeds kans op het WK. Zwitserland, België en Denemarken zijn ook sterk, maar wij zijn beter, daarvan ben ik overtuigd.''