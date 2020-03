Wiegman over Tournoi de France: ‘Winnen is leuk, maar ik wil vooral gaan uitproberen’

,,Ik ben heel blij met dit toernooi, want er wordt hier heel anders gespeeld dan in de EK-kwalificatie, waar we bij wijze van spreken 90 procent van de tijd de bal hebben”, aldus de bondscoach. “We spelen tegen landen waar we straks op de Olympische Spelen ook tegen kunnen spelen. En een nederlaag heeft geen consequenties.”



Wiegman is blij dat ze haar selectie weer bijeen heeft. “Sinds november zijn we niet meer samen geweest, omdat we in januari geen interlandperiode hadden. Het enthousiasme spatte er vanaf en de gretigheid was enorm. Dat was goed om te zien.”