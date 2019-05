‘Wij zijn de favoriet en dat geeft toch extra druk’

De Ligt is nu zelfs nerveuzer dan in aanloop van de krakers tegen Real Madrid, Juventus en Tottenham Hotspur in de Champions League. ,,Zeker tegen Real en Juventus waren wij de underdog. Tegen Willem II zijn wij de favoriet en dat geeft toch extra druk."



De Ligt bewaart mooie herinneringen aan Willem II. Hij debuteerde op 21 september 2016 in het eerste elftal van Ajax tijdens een bekerwedstrijd tegen de club uit Tilburg. ,,Ik scoorde, net als Nouri die ook debuteerde. En Frenkie de Jong deed ook voor het eerst mee. En Ziyech maakte ook zijn eerste doelpunt voor Ajax", lepelde hij op.



,,Het belangrijkste is dat we tegen Willem II dezelfde inzet tonen als in de Champions League. Doen we dat niet, dan komen we tegen veel tegenstanders in de problemen."