Wijnaldum: ‘Ik weet niet hoeveel ballen zij van de lijn hebben gehaald’

Georginio Wijnaldum was gematigd tevreden na de 2-0-overwinning van het Nederlands elftal op Letland in de WK-kwalificatiereeks. ,,We waren niet altijd even gelukkig in de kansen”, sprak de Oranje-captain na afloop van de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena.

,,Op zich ging het niet al te moeilijk vanavond, het vinden van de ruimtes ging heel makkelijk”, analyseerde Wijnaldum voor de camera van de NOS. De Liverpool-middenvelder zag Oranje vaak voor de Letse doelman opduiken, maar de teller bleef uiteindelijk op twee steken. ,,Ik weet niet hoeveel ballen zij van de lijn hebben gehaald, maar ik denk dat we wat gretiger moeten zijn om te scoren.”

,,Al met al is het goed dat we zoveel kansen gecreëerd hebben. Als je kritisch ernaar wil kijken, moet je zeggen dat we nog meer hadden moeten doen om die bal over de lijn te krijgen. We waren niet altijd even gelukkig in de kansen”, doelde Wijnaldum onder meer op de kopballen van Davy Klaassen en Luuk de Jong die op de lat belandden.

Bekijk hieronder de samenvatting:

,,Het was geweldig om weer voor publiek te spelen", straalde Wijnaldum. ,,De laatste keer dat ik dat deed was in december, met Liverpool. Toen waren het er maar tweeduizend, vandaag vijfduizend. Ik hoop dat dit een begin is naar de terugkeer van fans in het stadion.”



In de 79ste minuut werd Wijnaldum naar de kant gehaald en vervangen door Donny van de Beek, wat de Oranje-aanvoerder bondscoach Frank de Boer zichtbaar niet in dank afnam. Wijnaldum: ,,Ik was een beetje teleurgesteld. We moeten het niet groter maken dan het is. De bondscoach en ik hebben het erover gehad. Ik wilde graag blijven staan omdat ik echt het gevoel had dat ik nog een goal kon maken. Maar het is verder niets ergs.”

Volledig scherm Frank de Boer en een chagrijnige Georginio Wijnaldum. © ANP

Luuk de Jong: ‘Ik ben een andere spits dan Depay’

Luuk de Jong zag het Nederlands elftal heel veel goed doen tegen Letland. ,,We combineerden goed en zetten meteen weer druk als zij de bal hadden. Maar we hadden inderdaad vaker moeten scoren.”

De Jong mocht tegen Letland beginnen, na zijn goede invalbeurt van woensdag tegen Turkije. ,,Zeker tegen tegenstanders waar we tegen domineren, kunnen we hem daar goed gebruiken”, zei bondscoach Frank de Boer. ,,Tegen heel sterke ploegen hebben we misschien meer aan Memphis als spits.”

Volledig scherm Luuk de Jong. © EPA

,,Soms heb je van die dagen dat de bal er maar niet in wil”, zei De Jong. ,,Maar we hebben in mijn ogen wel goed gespeeld. Ik heb mooie combinaties gezien en als we de bal even kwijt waren dat hadden we hem snel weer terug. Ik denk dat we dinsdag tegen Gibraltar een vergelijkbare wedstrijd hebben. Hopelijk gaat de bal er dan wel in.”

,,Ik ben een andere spits dan Depay”, zei De Jong. ,,Maar als ik speel, dan krijgen jongens om mij heen meer ruimte. Ik maak me ondergeschikt door hard te werken. Jammer genoeg is het bij twee doelpunten gebleven. Wat dat betreft was er veel meer mogelijk geweest.”