Wijnaldum is trotse Oranje-captain: ‘Maar Memphis, De Ligt en De Roon zijn ook aanvoerders’

,,Ik ben wel op een leeftijd gekomen dat ik meer met de ploeg bezig ben. Ik kan ook mezelf blijven in deze rol. Ik vind ook dat we meer aanvoerders hebben. Als je ziet hoe Memphis met de ploeg bezig is”, zegt Wijnaldum. ,,Hij is voor mij ook een aanvoerder. Net als Matthijs de Ligt en ook Marten de Roon. Mensen kunnen niet in onze kleedkamer kijken. Daarom is het misschien verrassend dat ik De Roon noem.”

Wijnaldum vindt het jammer dat Virgil van Dijk het EK niet heeft gehaald. ,,Hij is in alles onze echte aanvoerder”, zegt hij over de verdediger die bijna is hersteld van een zware knieblessure. ,,Hij is groot en sterk en heeft echt de uitstraling van een aanvoerder. Kevin Strootman was ook een echte aanvoerder. Op jonge leeftijd al.”