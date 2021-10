Wijnaldum legt zich niet neer bij bijrol bij PSG: ‘Ik ben een vechter’

Georginio Wijnaldum keert morgen tegen Gibraltar terug in de basis bij het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal heeft alle vertrouwen in de 30-jarige middenvelder, die bij zijn nieuwe club Paris Saint-Germain de laatste weken niet zeker meer is van zijn zaak. ,,Dat is wennen.’’

In de gewonnen uitwedstrijd tegen Letland (0-1) ontbrak Wijnaldum vanwege een schorsing. En dus beleefde hij geen fijne avond. ,,Ik ben altijd teleurgesteld als ik niet bij de selectie zit’’, sprak de Rotterdammer. ,,Ik was wel een beetje zenuwachtig op de tribune.’’

Een bijrol, het is niets voor hem. Maar na vijf jaar Liverpool, waar hij vrijwel altijd een vaste waarde was, moet hij er in Parijs nu even aan geloven. Onder trainer Mauricio Pocchettino is hij de laatste weken geen basisspeler meer. ,,Dat is wel wennen natuurlijk’’, zo bekent hij. ,,De laatste jaren heb ik vrij veel gespeeld, ook omdat ik altijd fit was. Ik denk dat ik het ook goed deed. Hier moet ik aan wennen, dat is heel moeilijk. Dit is een nieuwe stap waar ik veel zin in heb en dan gebeurt dit.’’

Georginio Wijnaldum (l) en Wout Weghorst tijdens de training van Oranje.

Wijnaldum legt zich niet bij de huidige situatie neer. ,,Ik ben ook wel een vechter. Ik ga er alles aan doen om het om te keren. Maar het is moeilijk.’’

Naar de bedoelingen van Pocchettino is het voor Wijnaldum voorlopig raden. ,,Ik heb er niet met hem over gesproken. Het is de eerste keer dat ik met hem werk. Het seizoen is twee maanden onderweg en deze situatie duurt nu nog geen maand. Daarom is het moeilijk om te zeggen of hij op die manier werkt of niet’’

Bij Oranje hoeft Wijnaldum nog niet te vrezen voor zijn positie. Tegen Gibraltar, zo verklapte Van Gaal, keert hij terug in de ploeg. Wijnaldum verwacht een tegenstander die in de Kuip met elf spelers achter de bal gaat staan. Hij hoopt op een doelpuntenfestijn, maar weet wat de eerste prioriteit is op weg naar het WK. ,,We beseffen dat we de wedstrijd moeten winnen. En als dat zakelijk moet, dan moet het zakelijk. Maar als de mogelijkheid er is om veel goals te maken, dan moeten we dat niet nalaten. Dat hebben we in de uitwedstrijd ook niet gedaan.’’