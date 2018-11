Wijnaldum roemt hechte band bij Oranje

,,De Vrij is de beste in het spel ’30 seconds’’’, zegt Wijnaldum. ,,Als we hebben gegeten maken we vier teams en dan spelen we spelletjes. Samen. Het is wel grappig. Er is rust rond Oranje. Dat willen we allemaal. Daar hebben we zelf voor gezorgd met resultaten en de manier van voetballen. Maar we zijn ons er ook van bewust dat het snel kan omslaan. Ik voelde me altijd al prettig bij Oranje. Maar we zijn nu close. We zijn allemaal van dezelfde generatie. We houden van dezelfde dingen en er is geen kloof. We gaan goed met elkaar om. Ik kan zelf echt met iedereen goed opschieten. Dat was tijdens het WK 2014 ook zo,” stelt Wijnaldum.



,,Daarna werd de sfeer minder omdat we geen resultaten haalden. Niet zozeer tussen de spelers maar meer de sfeer. Frankrijk uit hebben we goed gespeeld. We hadden grote kansen, groter dan de Fransen. Ze kregen eigenlijk geen grote kans tot Giroud scoorde. Daarom kwam het hard aan. We hadden daar een resultaat moeten halen en toen dat niet lukte was een grote teleurstelling. Dat moet morgen anders. Momenten in de wedstrijd gaan bepalen waar we moeten verdedigen. Dat hangt ook van Frankrijk af.”