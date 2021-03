Wijnaldum snapt WK-ophef: ‘Maar de spelers hebben niet voor Qatar gekozen’

Net als bondscoach Frank de Boer snapt ook middenvelder Georginio Wijnaldum dat er ophef is over het feit dat het WK 2022 in Qatar wordt gespeeld. Hij stelt dat Oranje (als het zich kwalificeert) die kant op moet gaan om aandacht te vragen voor de mensenrechten.

Het ging op de persconferentie van Oranje veel over het omstreden WK in Qatar. ,,,We hebben erover gesproken, omdat het een groot onderwerp is", sprak Liverpool-middenvelder Wijnaldum desgevraagd. ,,Als we ons kwalificeren, kunnen we daarheen om een grotere impact te hebben. Samen met andere federaties. Als is het nu moeilijk te zeggen, we staan pas aan het begin van de kwalificatie.” Maar, zo stelde hij: ,,We kunnen het niet alléén veranderen, en wij hebben er niet voor gekozen om in Qatar te spelen.”

Ook kreeg hij de vraag waarom spelers niet eerder in opstand zijn gekomen, bijvoorbeeld toen het WK aan Qatar werd toegewezen. ,,Ik denk dat veel mensen zich niet bewust waren van de situatie in Qatar. Ik ben dat ook pas sinds kort. Het kwam ter sprake toen we met Liverpool daar het WK voor clubs gingen spelen, toen pas hoorde ik verhalen over hoe het daar gaat.”

Toen de persconferentie al afgelopen was, kwam Wijnaldum overigens nog even terug op een eerder moment. Hij kreeg toen de vraag of hij met concrete acties kon komen, zoals hij een tijd geleden deed in het debat rondom racisme in de voetballerij. ,,Ik heb even over die vraag nagedacht, maar begrijp je wat je doet?", zo sprak Wijnaldum zichtbaar boos. ,,Je vergelijkt racisme met Qatar. Dat is heel fout. Eigenlijk zeg je dat iemand die racistisch wordt behandeld niet voor zichzelf mag opkomen, omdat we wel gaan voetballen in Qatar. Dat is niet te vergelijken, het racisme-verhaal is heel moeilijk. Volgens mij hebben we met Nederland ook in Zuid-Afrika en Brazilië gespeeld. Daar gaat ook niet alles goed", zo sloot hij af.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.