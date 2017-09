Wikipediapagina arbiter Kuipers aangepast door boze Feyenoord-fans

Bij de eerste aanpassing werd aan de eerste alinea de zin toegevoegd dat Kuipers 'een fervent PSV-supporter is'.



De tweede keer gingen de supporters iets meer los: 'PSV is zijn leven, dat is in iedere wedstrijd die hij fluit van de Eindhovense club te merken. Er gingen geruchten rond over een stiekeme verhouding met PSV-directeur Marcel Brands. Ook is hij getraind om Feyenoord te naaien.'



Inmiddels is de Wikipedia van Kuipers weer zoals hij was.