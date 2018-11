Wil de échte opvolger van K2 nu opstaan...

Door Maarten Wijffels



Er was een tijd dat er in de eredivisie geen maat stond op de ‘K2’. Het was tussen 2004 en 2006, en de afkorting stond voor Kuyt en Kalou. Het was een knipoog naar K3, de Vlaamse meidengroep die in die jaren Nederland veroverde en twaalf keer Ahoy uitverkocht. Een steenworp verderop waren Dirk Kuyt en Salomon ­Kalou een succesact in de Kuip, ­ze scoorden als dolle stieren voor Feyenoord.



Deze week nog eens de bijna hallucinerende cijfers van het eredivisieseizoen 2004-2005 erbij gepakt: Kuyt eindigde op 29 goals en 13 assists. ­Kalou op 20 goals en 11 assists. In totaal scoorde Feyenoord 90 keer en hoewel de vierde plaats een afgang was en Ruud Gullit als trainer werd ontslagen, draaiden Kuyt en Kalou persoonlijk een topseizoen.

Het superduo van Feyenoord:

Waarom deze inleiding? Omdat je dit seizoen weer het gevoel hebt dat er zó’n superduo kan ontstaan in Nederland. Er zijn zelfs drie tandems met ‘K2-potentie’. Bij Ajax is er natuurlijk Tadic-Ziyech. Bij Feyenoord mag het voetbal vaak pover zijn, als Van Persie en Berghuis allebei fit zijn, dan schuif je als kijker toch naar het puntje van je stoel.



En bij PSV is zich nu ook zo’n koppel aan het vormen. Luuk de Jong en Hirving Lozano maken elkaar steeds sterker. Dat ze dit allebei doorhebben bleek het vorig weekeinde nog tegen Heerenveen. Lozano stelde eerst De Jong in staat met een omhaal te scoren. Een kwartiertje later gunde De Jong omgekeerd Lozano een doelpunt dat hij ook met gemak zelf had kunnen maken.

Het superduo van PSV:

Oog voor de ander

Zondag krijgen we hopelijk twee van die drie duo’s tegenover elkaar in de Kuip. Voor De Jong/Lozano wordt het meteen de eerste keer bij een topper tussen PSV en Feyenoord in de competitie. Vorig seizoen ontbrak Lozano beide keren vanwege een schorsing. Als je die drie duo’s gaat ontleden, zijn ze verschillend, maar ze hebben ook één ding gemeen: er is telkens ten minste één man in de tandem die niet meer blind ambitieus aast op een toptransfer naar het buitenland. En die daardoor nét wat meer oog heeft voor de ander in de samenwerking, als die dat een keer nodig heeft.

Van Persie vertelde al een paar keer over de gemoedsrust die bij hem is ingetreden. Vrije trappen bij Feye­noord bijvoorbeeld, daar gaat hij niet meer om bekvechten. En Tadic koos bewust voor de stap terug vanuit de Premier League. Ambities heeft de Serviër nog wel, maar als hij die bij een grote club in Nederland­ kan najagen, is het ook goed. Voor Luuk de Jong geldt hetzelfde na zijn mislukte avonturen in Newcastle en Gladbach.

Volledig scherm Hirving Lozano benut tegen VVV een strafschop die hem door Luuk de Jong is gegund. © Thomas Bakker Oog voor Lozano had De Jong onder meer toen PSV laatst tegen VVV een penalty kreeg. De vaste nemer Gastón Pereiro was al gewisseld, het stond 3-0 en iedereen dacht dat De Jong dit klusje in de 90ste minuut zou klaren. Maar hij gebaarde meteen dat Lozano van hem best voor zijn tweede goal van de avond mocht gaan. En aldus geschiedde. Sinds die geste zijn we nu een paar assists van Lozano óp De Jong verder, want zo werkt dat. Samen leiden ze het klassement van meest waardevolle speler in de eredivisie. Grote kans dat ze straks bij de winterstop al op de helft van de totalen van Kuyt en Kalou staan.

Pinchhitter bij internationale topclub?

Over De Jong gesproken: hoe hij woensdagavond weer alle ballen klaarlegde voor medespelers die hem als richtpunt gebruikten bij PSV - Barcelona; je zou denken: in zo’n rol kan hij ook een ideale supersub zijn voor juíst een ploeg van het kaliber Barça. Niet om in de basis te starten tegen Real Madrid of zo, maar wel voor de eindfase. Of als alternatief voor het laatste halfuur thuis tegen pakweg Betis of Levan­te. In de laatste jaren van zijn carrière nog een paar seizoenen balletjes afleggen en op doel koppen als pinchhitter bij een internationale topclub: waarom eigenlijk niet?

Het superduo van Ajax: