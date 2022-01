Wilfried Bony maakt seizoen af bij NEC: ‘Ik snap dat dit een gevoelige overstap is’

Na zijn periode bij Vitesse vertrok Bony naar Swansea City. Vervolgens kwam hij bij Manchester City in de top van de Premier League terecht. De aanvaller kwam daarna nog uit voor Stoke City, nogmaals Swansea City, Al-Arabi en Al Ittihad. In november 2020 werd het contract van Bony bij Al Ittihad ontbonden, sindsdien zat hij zonder club. Bony trainde afgelopen week al mee bij de club, maar dat viel niet goed bij de achterban van de club. Toch heeft NEC de spits nu binnengehaald. ,,Hoewel ik me ervan bewust ben dat dit voor sommigen een gevoelige overstap is, verwacht ik dat ik een eerlijke kans krijg om me op een positieve manier te presenteren aan onze supporters. Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk wedstrijdfit te worden, zodat ik snel belangrijk kan zijn voor het team", zegt hij in een persbericht.

Bony vervolgt: ,,Ik ben blij om bij NEC aan de slag te gaan. Nadat Ted van Leeuwen, met wie ik altijd goed contact heb onderhouden, me polste om in Nijmegen aan de slag te gaan heb ik weloverwogen de beslissing genomen voor NEC te tekenen. Na de ontbinding van mijn contract in Saudi-Arabië was ik er nog niet klaar voor om te stoppen met voetbal. In Nederland heb ik een fijne tijd gehad en ik ben heel blij dat ik de kans krijg om in de eredivisie uit te komen.”

Onafgemaakte zaak

NEC zocht naar een spits na het wegvallen van de geblesseerd geraakte Pedro Ruiz. ,,Het vinden van een balvaste spits is altijd lastig, in de winter al helemaal. Daarnaast merkten we dat anno 2022 veel clubs huiverig zijn om spelers af te staan. Voor je het weet heb je een handvol positief geteste spelers en zit je in de problemen", zegt Van Leeuwen. ,,Wilfried past uiteraard in dat profiel, maar was gestopt met voetbal. Hij woont in Wales en hield zich fit door in zijn woonplaats bij de lokale profclub Newport County te trainen, dat actief is in de League Two. Hij had, op zijn 33e, het gevoel gekregen het voetbal te missen. Het was een onafgemaakte zaak en hij wilde het liefst terug naar het land waar hij met veel plezier gespeeld en geleefd heeft, Nederland.”