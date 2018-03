Willem II-fans laten zien hoe je geweldloos je club kunt bijsturen

Wacht, eerst even dit:



We snijden jullie strot af, gebaarde het tuig gistermiddag naar twee van de eigenaren van West Ham United. Een van hen kreeg een muntje tegen zijn gezicht gegooid. Op het heilige gras werkte West Ham-aanvoerder Noble een van de tientallen boze supporters tegen de grond. De situatie was bedreigend. Vlak voor het einde van de met 3-0 verloren thuiswedstrijd tegen Burnley ontvluchtten de bazen het eigen stadion. Sir Trevor Brooking keek hoofdschuddend toe.



Hoe het ook kan bewijst de achterban van Willem II. De fans hebben geen vertrouwen meer in Erwin van de Looi, de trainer die een van oudsher avontuurlijke club uit angst en lijfsbehoud negatief laat voetballen. Geen 4-3-3 of 4-4-2 zoals in een beleidsplan is verankerd maar met vijf verdedigers en twee verdedigende middenvelders. De spelopvatting splijt ook de spelersgroep, weten de goed ingevoerde supporters. Het was oer-Willem II’er Jordens Peeters die na afloop van Sparta-Willem II (1-0) losging in de kleedkamer. De week erna, met een aanvallende opstelling, was er resultaat. Daarna, weer met een behoudende tactiek, ging het drie keer mis.