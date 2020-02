Willem II gaat in Eindhoven op jacht naar de laatste scalp

De situatie is nu heel anders. Met een zege kan Willem II de basis leggen om voor de tweede keer in de historie boven PSV op de ranglijst te eindigen. Dat gebeurde eerder in het seizoen 1998-1999 toen de club aan de hand van trainer Co Adriaanse tweede werd en PSV afhield van een plek in de Champions League. Sami Hyypiä en Tomás Galásek waren de hechte schakels in het sterke collectief.



Het Willem II van nu heeft op een aantal posities zelfs betere spelers rondlopen dan PSV. Sebastian Holmén en Pol Llonch behoren tot die categorie. De centrale verdediger en verdedigende middenvelder zorgen ervoor dat er een ploeg staat die moeilijk te kloppen is. Op Ajax, AZ en FC Groningen na beschikken de Tilburgers over de minst gepasseerde defensie. Willem II is sinds de 2-1 overwinning op 10 november in de thuiswedstrijd tegen PSV al negen eredivisie-duels ongeslagen.