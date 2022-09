Willem II loot FC Eindhoven, RKC op bezoek bij De Treffers en Blauw Geel tegen competitiegenoot DEM

TOTO KNVB BEKERWillem II en FC Eindhoven nemen het tegen elkaar op in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. RKC Waalwijk mag op bezoek bij De Treffers in Groesbeek en FC Den Bosch reist af naar Veenendaal om tegen GVVV te spelen. TOP Oss mag naar Almere City, Kozakken Boys ontvangt Vitesse en last but not least mag Blauw Geel ‘38 naar competitiegenoot DEM in Beverwijk. De wedstrijden worden volgende maand afgewerkt.