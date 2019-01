Willem II ontvangt AZ in halve finale KNVB-beker, Ajax naar rivaal Feyenoord

Ook vorig seizoen bereikte Willem II de halve finale van de KNVB-beker. Daarin was de uiteindelijke bekerwinnaar Feyenoord veel te sterk (3-0). Voor de Tilburgers is het de tweede keer sinds de invoering van het betaald voetbal dat ze in twee opeenvolgende seizoenen in de halve finale van de KNVB-beker staan. De eerste keer dat dat gebeurde was in de seizoenen 1988-1989 en 1989-1990. Opvallend is dat trainer Adrie Koster tijdens dat laatste seizoen ook al aan het roer stond bij Willem II.