Willem II - Vitesse

Samenvatting FC Emmen knikkert FC Groningen uit de beker na giganti­sche ketser Padt

16 december FC Groningen (dat de afgelopen drie duels in de eredivisie geen steek liet vallen en daarin bovendien maar één doelpunt tegen kreeg) is uitgeschakeld in het toernooi om de TOTO KNVB-beker. FC Emmen won dankzij een comeback met 2-1, Anco Jansen was na een enorme flater van keeper Sergio Padt de matchwinner.