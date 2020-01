Willem II vreest topscorer Pavlidis te moeten missen

Rechtsback Bart Nieuwkoop raakte tegen Heerenveen ook geblesseerd en middenvelder Pol Llonch hield klachten over aan het duel, dat ruim 120 minuten duurde. ,,Het is tot op heden een pittige week geweest", zegt Adrie Koster, de trainer van de verrassende nummer 3 van de eredivisie. Willem II won vorige week met 3-1 bij AZ, dat tweede staat. Pavlidis maakte in Alkmaar zijn tiende doelpunt van dit seizoen in de eredivisie.



AZ, dat zaterdag in en tegen Heerenveen speelt, mist de geschorste linksback Owen Wijndal. Thomas Ouwejan vervangt hem in de basis. Bij Heerenveen keert spits Jens Odgaard terug in de ploeg. De Deen scoorde al zeven keer in de competitie.