Willem II wil tegen FC Twente horrorreeks beëindigen

Heracles-fans boos, harde kern zegt samenwer­king op: ‘Directie en bestuur schande voor de club’

De supporters van Heracles vinden dat het bestuur van de voetbalclub ernstig heeft gefaald in de kwestie-Rai Vloet. De late beslissing van de club om de speler alsnog te schorsen leidde tot een stortvloed van reacties en is voor de supportersvereniging Heracles ‘74 reden om de samenwerking met de club per direct op te schorten.

11:09