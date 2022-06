Willem Janssen stelt Rick Kruys aan als nieuwe trainer VVV-Venlo: ‘Nostalgisch gevoel bij De Koel’

VVV-Venlo heeft Rick Kruys gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. De 37-jarige Kruys ondertekende een contract voor twee seizoenen in Venlo. Kruys, wiens vader Gert jarenlang als trainer in het betaalde voetbal werkte, volgt in Venlo de vertrokken Jos Luhukay op.

„Dit is voor mij een mooie stap naar een hele mooie club”, zegt Kruys op de clubwebsite over zijn eerste aanstelling als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Kruys komt over van FC Utrecht. De oud-voetballer werkte de afgelopen jaren bij de Eredivisieclub als assistent-trainer.

„De Koel geeft me een nostalgisch gevoel met de bekende trap en het publiek dat dicht op het veld zit, dus ik kan niet wachten om straks in een volle Koel te staan.” Na het ontslag eind maart van hoofdcoach René Hake maakte Kruys als interim-hoofdtrainer het seizoen af. FC Utrecht haalde de play-offs om Europees voetbal, maar verloor in de halve finales van Vitesse.

Willem Janssen beëindigde onlangs bij FC Utrecht zijn loopbaan als profvoetballer en ging als technisch manager aan de slag bij VVV. Janssen neemt Kruys nu als trainer mee naar Venlo. „Rick is een heel talentvolle trainer die zich naast grote trainers heeft ontwikkeld tot de trainer die hij nu is”, zegt Janssen. „Hij heeft een duidelijke voetbalvisie en is in staat om die over te brengen op onze spelersgroep.”

VVV begint het nieuwe seizoen op vrijdag 5 augustus met een thuiswedstrijd tegen Almere City FC.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.