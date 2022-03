Willem Janssen verruilt voetbalveld voor rol als technisch manager VVV-Venlo

Willem Janssen (35) wordt komend seizoen de nieuwe technisch manager van VVV-Venlo. Hij begint op 1 juli en tekent voor drie jaar in Limburg. De aanvoerder van FC Utrecht stopt na het lopende seizoen met voetballen en stort zich direct op een bestuurlijke rol bij de club waar hij in de jeugd speelde én doorbrak in het profvoetbal.

In januari besliste Janssen dat dit zijn laatste seizoen als profvoetballer was. In februari, vlak nadat hij zijn 400ste wedstrijd als profvoetballer speelde, kwam het hoge woord eruit. Mede door het verliezen van zijn basisplek bij FC Utrecht vond Janssen het welletjes.

Volledig scherm Willem Janssen in 2011 namens FC Twente in duel met Ajacied Toby Alderweireld. © EPA Het ging bij Janssen al heel snel over zijn toekomst. Hij liet doorsluimeren dat VVV en Roda JC hadden geïnformeerd, voor een rol als voetballer. Maar op de achtergrond was hij al veel te veel bezig met een carrière als voetballer-af. ,,Er wordt direct aan je getrokken”, vertelde Janssen, die nog niet had besloten of hij wilde groeien in een rol als trainer of als technisch directeur.

Het werd dus het laatste. FC Utrecht was een serieuze optie, waarin hij in een rol onder technisch directeur Jordy Zuidam had kunnen ruiken aan het directeurschap. Maar het wordt dus VVV, waar hij direct technisch manager wordt. Bij de club waar hij als voetballer doorbrak, wat de opmaat was voor een imposante carrière in Nederland bij Roda JC, FC Twente en FC Utrecht.

Van een sabbatical is dus geen sprake. Als FC Utrecht de play-offsfinale haalt, speelt de club op 29 mei de laatste wedstrijd van het seizoen. Een kleine vijf weken later begint Janssen aan zijn klus in Venlo.

Stan Valckx

De komst van Janssen als technisch manager betekent ook dat de rol van manager voetbal Stan Valckx vanaf volgend seizoen gaat veranderen, zo verklaart algemeen directeur Marco Bogers. “We hebben hierover uitgebreid gesproken met Stan. Momenteel denkt hij na over zijn toekomst, die zowel binnen als buiten VVV kan liggen.”

,,Wellicht grijpt Stan dit moment aan om nog een nieuw buitenlands avontuur aan te gaan, maar de kans is ook aanwezig dat hij bijvoorbeeld als scout bij ons actief blijft. We hebben heel veel respect voor Stan en zijn hem erg dankbaar voor wat hij allemaal heeft betekend en gedaan voor VVV. Hij is een echte clubman, een boegbeeld en een fijn persoon om mee samen te werken. Als we een beroep kunnen blijven doen op zijn kennis, ervaring en netwerk dan zullen we dat zeker doen. Over de precieze invulling daarvan zal op een later moment meer duidelijkheid komen.”