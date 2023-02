Willem van Hanegem: ‘Ik heb alle begrip voor de boosheid van Arne Slot’

Een kleine week na het voorval, begrijpt Van Hanegem het nog steeds niet en ook niet waarom de VAR niet heeft ingegrepen bij de handsbal van Twente-verdediger Robin Pröpper. ,,Als Slot dat ook vindt, mag hij dat zeggen”, vindt Van Hanegem terwijl er juist deze week in diverse media stemmen opgingen dat de Feyenoord-trainer zijn ergernissen over scheidsrechters vaker moet inslikken.

De Kromme ziet een trend. Eerst was Arne Slot voor alle media een toptrainer. ,,Een betere was er gewoon niet. En ze staken een matras veren in zijn kont. Maar nu hij begint te mopperen, gaan ze op hem zaniken. Dat hadden ze in het begin moeten doen.”

‘PSV, dat is echt verschrikkelijk’

Voor de topper van zondag tussen Feyenoord en PSV verwacht Van Hanegem niet veel goeds uit Eindhoven. ,,Er zit zo weinig voetbal in PSV, dat is echt verschrikkelijk. Het is ren je rot. Je denkt: die spelers zijn elke dag met elkaar buiten bezig en dan trek je je aan elkaar op. Maar het niveau gaat maar niet omhoog. Er zit geen ontwikkeling in. Heel gek om te zien”, zegt Van Hanegem in de Willem & Wessel-podcast.