Willem van Hanegem over laat aanvangstijdstip Feyenoord: ‘Minachtend naar de fans’

Willem van Hanegem bespeurt de laatste weken gemakzucht in het spel van Feyenoord. ,,Spelers denken: ‘Wij zijn echt goed.’ Maar dat vind ik dus al een aantal wedstrijden niet,’' zegt de oud-Feyenoorder in de nieuwste aflevering van de AD Willem & Wessel-podcast.

Van Hanegem heeft bewondering voor de wilskracht van de Feyenoorders om steeds in de laatste minuten alsnog langszij te komen, maar vindt dat het elftal in de tijd daarvoor te veel laat liggen. Van de wedstrijd tegen tegen NEC (4-4) - hoe spectaculair ook - heeft de Kromme niet genoten, zegt hij. ,,Het was om te lachen. In je eigen stadion mag geen tegenstander 4 goals maken. En als je een paar minuten voor tijd eenmaal voor komt, dan kan het niet waar zijn dat het alsnog gelijk wordt. Ook al speel je als een drol, dat mag je niet gebeuren.’’

Door de gemakzucht heeft Feyenoord sinds de winterstop tegen FC Utrecht, FC Twente, Ajax en PSV een vracht punten laten liggen, vindt Van Hanegem. ,,Speel om te winnen!’', is zijn advies. De Kromme heeft alle lof voor de tweede keeper van NEC, Mattijs Branderhorst, die woensdag te wedstrijd van zijn leven keepte. Hij hoopt dat voor de doelman, die nu nog bij NEC de stand-in is van Jasper Cillessen, deze zomer andere clubs in de rij zullen staan.

Volledig scherm Willem van Hanegem en Wessel Penning. © Pim Ras, DPG Media

Van Hanegem keek de wedstrijd van Feyenoord, die woensdag pas om 21.00 uur begon en door de verlenging en de strafschoppenserie pas tegen middernacht eindigde, pas in de ochtend uit. Andere supporters misten hun laatste trein, of moesten vroegtijdig het stadion verlaten om nog thuis te komen. Van Hanegem vindt dat wedstrijden niet meer zo laat moeten beginnen. ,,Dat is niet in het belang van de supporters, maar alleen maar om het de tv-zender ESPN naar de zin te maken’’, zegt hij in de AD Willem & Wessel-podcast.

