Willem van Hanegem over Mats Wieffer: ‘Je kon altijd al zien dat het een geweldige speler zou worden’

In de nieuwste podcast Willem en Wessel laat Willem van Hanegem zijn licht schijnen op Wout Weghorst, die de laatste weken vaste waarde is bij Manchester United. Ook komt de voorselectie van het Nederlands elftal aan bod.

,,Het is toch wel abnormaal wat er nu met hem allemaal gebeurt’’, aldus Willem van Hanegem over Wout Weghorst, die furore maakt bij het Manchester United van Erik ten Hag. Van Hanegem vindt het succes van de vrolijke Weghorst te vergelijken met de opmars van Dirk Kuyt ooit. In diens geval ging het van Utrecht via Feyenoord naar Liverpool. Van Hanegem verwacht na dit jaar echter niet veel meer van Weghorst bij United. ,,Op dit moment is het een hele goede speler voor United, dat hele vrolijke en gek doen vinden die mensen op dit moment geweldig. Hierna gaan ze wel weer nieuwe spelers kopen, denk ik’’.

Mats Wieffer zit tot genoegen van de oer-Feyenoorder in de Oranje-voorselectie van bondscoach Ronald Koeman. Van Hanegem en Wessel Penning schudden elkaar de hand. Vorig jaar april hadden ze het al over Wieffer (die toen nog bij Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie speelde, red.). ,,Je kon het altijd al zien, dat dit gewoon een geweldige speler ging worden’’. De uitverkiezing is volgens Van Hanegem dan ook terecht op dit moment, nu Wieffer al een aantal wedstrijden bij Feyenoord het middenveld weet te domineren.

Naar aanleiding van de stunt van Spakenburg in de kwartfinale van de KNVB Beker ging het in de nieuwe aflevering van de AD Willem & Wessel podcast over de amateurvelden van Nederland. Volgens Van Hanegem lopen er heel veel goede of ‘aardige’ spelers op de amateurvelden rond. ,,Die krijgen soms ook meer betaald dan de onderkant van de Keuken Kampioen Divisie, maar vinden het lekkerder om in de amateurwereld te blijven’’. De droom van Spakenburg gaat volgens Van Hanegem wel eindigen in de halve finale. ,,Sprookjes zijn mooi, maar hier stopt het wel een keer.’’

