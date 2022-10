Willem van Hanegem snapt Cristiano Ronaldo wel: ‘Ik liep zelf ook eens boos weg’

Met samenvatting Ruud van Nistel­rooij na minimaal verlies PSV bij Arsenal: ‘Trots op dit team’

Bij Ruud van Nistelrooij overheersten twee gevoelens na het verlies bij Arsenal (1-0). Trots op het spel van het team in de tweede helft, maar ook een zuur gevoel dat PSV zonder punten terug keert naar Eindhoven. ,,Er had zeker meer in gezeten.”

20 oktober