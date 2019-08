Wilms vervangt geblesseerde Van der Most bij Leeuwinnen

Oranje, de Europees kampioen van 2017, begint de kwalificatiereeks voor het EK van 2021 in Engeland komende vrijdag met een wedstrijd in en tegen Estland, de huidige nummer 99 van de wereldranglijst. Dinsdag 3 september is Turkije de tegenstander. Dat duel met de nummer 62 van de wereld wordt gespeeld in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen.



Het Nederlands vrouwenelftal, dat na de tweede plaats op het afgelopen WK in Frankrijk is gestegen naar de derde plaats op de wereldranglijst, speelden voor het laatst op 12 juni 2018 in Heerenveen. Destijds werd met 1-0 gewonnen van Slowakije.