Wim Jansen bij Feyenoord postuum geëerd met Van Hanegem Trofee: ‘De familie is er heel trots op’

Serdar Gözübüyük fluit Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in de Kuip

De topper in de eredivisie tussen Feyenoord en Ajax staat zondag onder leiding van Serdar Gözübüyük. De scheidsrechter krijgt in De Kuip ondersteuning van grensrechters Joost van Zuilen en Johan Balder. Rob Dieperink is de vierde official en Pol van Boekel de videoscheidsrechter.

16 januari