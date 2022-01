Winterse overstap Bazoer naar Feyenoord lijkt van de baan: ‘Denk dat ik seizoen bij Vitesse afmaak’

,,Er is contact geweest met Feyenoord, maar op dit moment is het stil", vertelde Bazoer, die een aflopend contract heeft, na afloop van de met 0-1 gewonnen topper voor de camera van ESPN. ,,Ik heb aangegeven me goed te voelen bij Vitesse en vind het geen straf om hier te blijven. Mijn band met de trainer en mijn teamgenoten is goed, dus ik denk dat ik het seizoen bij Vitesse afmaak.”

Ook met het resultaat in de wedstrijd zelf was Bazoer vanzelfsprekend tevreden. Flitsen deed het bijna 96 minuten lang niet in de Kuip, maar het resultaat was er wel naar voor de nummer 4 van de eredivisie. ,,Het is een mooi begin van 2022 als je weet te winnen in de Kuip. Dan heb je het goed gedaan. Zij hebben veel kwaliteiten in de ploeg en in de eerste helft hadden we veel moeite met hun lopende mensen op het middenveld.”



,,Na rust hebben we wat dingen omgezet en toen kregen we meer controle. Dan zie je dat we een doelpunt kunnen maken. Zelf voelde ik weinig druk, dat was meer iets van de buitenwereld. Ik ben blij met de wedstrijd die ik gespeeld heb.”