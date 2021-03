Wisselvallig FC Utrecht richt zich op play-offs: ‘Dit verval mogen we niet vertonen’

Nu Ajax of Vitesse de beker wint, moet het heel raar lopen als de achtste plek in de eredivisie géén recht geeft op play-offs voor Europees voetbal. Goed nieuws voor het wisselvallige FC Utrecht, dat na een droomwedstrijd bij Willem II (0-6) vorige week in eigen huis opeens van FC Emmen verloor. Welk gezicht tonen de Utrechters morgenavond bij RKC Waalwijk?

Door Tim Reedijk



,,Die extra plek op de ranglijst om play-offs te halen is wel een factor, ja”, erkent trainer René Hake. Zijn ploeg bekleedt de achtste plek, met een wedstrijd minder (uit bij Ajax) gespeeld dan de concurrentie. Op het moment dat de club bezig was met een indrukwekkende inhaalrace, was FC Emmen plots te sterk in Stadion Galgenwaard. Zo blijft het behelpen met het wisselvallige FC Utrecht.

Het doel is in elk geval duidelijk: in de komende elf duels de play-offs halen en van daaruit het ticket voor de voorronde van de Conference League vaststellen. Dan moeten uitglijders zoals vorige week geen gemeengoed worden. Morgenavond (21.00 uur) wacht de uitwedstrijd tegen RKC, dat vorig seizoen beide duels won. Dit jaar was FC Utrecht in eigen huis wel te sterk voor de Waalwijkers, 3-1. Maar als dit seizoen één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat het allesbehalve gezegd is dat FC Utrecht wel even een resultaat mee gaat pakken in Waalwijk.

Volledig scherm Gyrano Kerk en Michael de Leeuw. © ANP

,,Ik heb deze week juist ook de goede serie van vóór het verlies tegen Emmen aangehaald”, aldus Hake. ,,Onze houding en uitvoering heeft tot die serie geleid. Als we dan als team hoger willen komen, betekent dat dat je niet dit verval mag vertonen.”

Een duivels dilemma: de elf van de laatste twee weken waren in staat om Willem II met een recordoverwinning op te rollen én een wanvertoning af te leveren tegen FC Emmen. Hake geeft aan dat er aanleiding is om dingen te veranderen. In elk geval heeft hij met Mimoun Mahi een speler die zou kunnen starten. Van Eljero Elia is het onduidelijk of hij al kan aansluiten bij de selectie voor eventueel een korte invalbeurt. Het duel met RKC komt in elk geval te vroeg voor Simon Gustafson, Justin Hoogma, Adrián Dalmau en Remco Balk.