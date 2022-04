‘Wisselwijsneus’ Roger Schmidt wil tegen Leicester City de kritiek definitief laten verstommen

Hoe gaat PSV het aanpakken tegen Leicester City?

Wat in de uitwedstrijd van PSV bij Leicester City opviel, was dat de Eindhovenaren minder doldriest ten aanval trokken dan in een aantal eerdere wedstrijden in dit seizoen.



Je zou kunnen zeggen dat PSV het ‘realistischer’ aanpakte in een internationale wedstrijd, nadat de ploeg eerder tegen bijvoorbeeld Real Sociedad geslacht werd bij een aantal omschakelingen. Kan PSV ook in een thuiswedstrijd iets lager op het veld verdedigen?



Trainer Roger Schmidt laat het deels afhangen van het verloop van de wedstrijd. ,,Nu is het echt knock-out en als het 0-0 blijft, zullen de risico’s misschien beperkter blijven. We hebben het totale pakket nodig morgen of we nou op voorsprong of op achterstand komen. In de twee jaar dat ik hier actief ben, hebben we de nodige internationale wedstrijden gespeeld en daarin ervaring opgedaan. Die kunnen we morgen gebruiken.”



Schmidt denkt dat PSV in de gelegenheid is gekomen om prijzen te pakken omdat hij heeft vastgehouden aan zijn eigen plan. ,,We hebben vaak balbezit gehad en het is niet zo dat hoog druk zetten altijd bepalend is geweest. Tegen een ploeg als Leicester gaat het ook om organisatie, restverdediging en scherp verdedigen. We moeten de goede balans vinden bij onze opstelling.”