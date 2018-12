WK 2019: wie worden de tegenstanders van de Oranjevrouwen?

Op de gisteren gepubliceerde wereldranglijst bezet Oranje, Europees kampioen, de zevende plek en de beste zes landen zijn groepshoofd. Daarom is in de poule een van de volgende landen de tegenstander: Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Canada of Australië.



Oranje plaatste zich via de play-offs voor het eindtoernooi. Daarin werden Denemarken en Zwitserland verslagen.



Op het vorige WK, dat in 2015 in Canada plaatsvond, behoorde Oranje bij de loting tot pot 4. Het kwam toen in een poule terecht met Nieuw-Zeeland, China en Canada. De ploeg van Roger Reijners werd toen derde in de groep. In de achtste finales was Japan met 2-1 te sterk.



De loting in Parijs begint om 18.00 uur.