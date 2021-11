Woede bij KNVB over sluiten stadions: ‘Voetbal is niet het probleem, maar wordt wel gestraft’

Oranje traint zonder zieke Wijnaldum

Georginio Wijnaldum heeft woensdag de training van het Nederlands elftal overgeslagen. De middenvelder van Paris Saint-Germain is ziek. Arnaut Danjuma Groeneveld was wel van de partij in Zeist. De aanvaller van Villarreal trainde dinsdag nog individueel, nadat hij zondag was uitgevallen met een knieblessure.

10 november