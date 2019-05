Wordt Lozano een Suárez of een Dzsudzsák?

Seizoen voorbij

Het seizoen voor Hirving ­Lozano is voorbij. En het is aannemelijk dat hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor PSV. Het is geen geheim dat bij zijn komst is afgesproken: na twee jaar kijken we samen of het kan komen tot een lucratieve transfer. Stel: dat lukt, welke sportieve balans maak je dan op bij hem? En: hoe verder? Kan Lozano zoals Luis Suárez worden? Of wordt-ie in zijn verdere carrière meer een Balázs Dzsud­zsák?