Wout Weghorst negeren bij Oranje is niet meer te verkopen

Flitsen op de vleugels bij Vitesse: Dasa en Wittek staan model voor het moderne voetbal

20 maart ARNHEM - De Nummer 10 is al sinds de oudheid de ster op het voetbalveld. Maar in de moderne tijd is de back hip. Lekker rennen en acties maken, dat kan aan de zijkant. Bij Vitesse vormen Eli Dasa en Maximilian Wittek een succesfactor.