Wout Weghorst warm onthaald in Istanboel, Openda gaat aan de slag bij Lens

Amerikaan­se investeer­der neemt kwart aandelen MVV over

MVV komt voor een deel in Amerikaanse handen. Investeringsmaatschappij World Soccer Holdings (WSH) neemt 24 van de 100 aandelen van de Maastrichtse voetbalclub over. De overige aandelen blijven in handen van Stichting MVV. De aandelentransactie gaat om een bedrag van 735.000 euro.

29 juni