Zaak van ‘verdwenen miljoenen’ rond Stefan de Vrij en SEG leidt tot leedvermaak en cynisme

door Mikos Gouka en Sjoerd Mossou



Het onderzoeksplatform Follow the Money heeft op zaterdagochtend amper zijn artikel ‘De verraderlijke wereld van voetbaltransfers’ gepubliceerd, of in de WhatsApp van een groep spelersagenten wordt meteen een filmpje gedeeld.



Het is een compilatievideo van de bruiloft van Kees Vos, eigenaar en CEO van de Sports Entertainment Group (SEG). Vos is één van de hoofdpersonen in het betreffende artikel, waarin onder andere wordt uiteengezet hoe Inter-verdediger Stefan de Vrij zich bedonderd voelt over een commissie van 7,5 miljoen euro.