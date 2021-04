Zaakwaarnemer Pratto ergert zich aan Feyenoord: ‘Boos omdat hij niet speelt’

,,Ik denk dat er iets gebeurd is bij Feyenoord dat niemand mij wil vertellen‘’, zegt Pratto's belangenbehartiger Goñi tegen de Argentijnse zender TyC Sports. ,,De coach vertelt Pratto dat hij veel vertrouwen in hem heeft, dat ze het in hem zien zitten. Maar als hij wisselt, komt hij er niet in.‘’

Pratto kwam op 27 januari in de met 3-0 verloren uitwedstrijd tegen Heerenveen als invaller voor het laatst in actie bij Feyenoord. Sindsdien deed trainer Dick Advocaat geen beroep meer op de 32-jarige spits, die het privé in Nederland prima naar zijn zin heeft. ,,Pratto vindt veel dingen positief aan het leven in Europa‘’, zegt zijn zaakwaarnemer. ,,Maar hij is boos omdat hij niet speelt en dat was uiteraard een van de redenen voor zijn vertrek bij River Plate.‘’