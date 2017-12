Zeefuik meldt zich in bomvolle ziekenboeg Ajax

Interim-trainer Michael Reiziger kan morgen bij Ajax in het competitieduel met Willem II geen beroep doen op Deyovaisio Zeefuik. De verdediger is ziek, meldt zijn club zaterdag. Zeefuik voegt zich bij een rijtje spelers dat de laatste weken al afwezig is: Vaclav Cerny, Amin Younes, Nick Viergever, Daley Sinkgraven, Max Wöber en Benjamin van Leer.