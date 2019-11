Zege voelt voor FC Den Bosch-coach Van der Ven als ‘lichtpuntje’

De coach zag zijn ploeg de derde zege dit seizoen pakken na een week waarin het vooral over supporters, racisme en zijn eigen uitspraken ging en niet over het voetbal. ,,Het is een hectische week geweest en dat werd me na afloop even te veel", zei Van der Ven tegen FOX Sports. Hij noemde de zege ‘een behoorlijk lichtpuntje’. ,,Ik heb echt een team gezien dat voor elke meter streed.”



FC Den Bosch kreeg veel kritiek over zich heen nadat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira afgelopen zondag het slachtoffer werd van racistische uitingen van supporters van Den Bosch. De trainer had de voetballer van de Rotterdammers bovendien na afloop ‘een zielig mannetje’ genoemd, maar dat had hij gedaan vanwege het provocerend juichen van Mendes Moreira na zijn doelpunt. De trainer bood daar afgelopen maandag zijn excuses voor aan en die werden door de voetballer ook geaccepteerd.