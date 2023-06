Zelfvertrouwen Jong Oranje blijkt zelfoverschatting in Georgië: beloften stranden in groepsfase EK

Foppe de Haan neemt het op voor Ruud van Nistel­rooij: ‘Schandalig hoe PSV met hem is omgespron­gen’

Foppe de Haan vindt het schandalig hoe PSV is omgegaan met Ruud van Nistelrooij, die voor de laatste speelronde opstapte omdat hij zich niet langer gesteund voelde. Dat vertelt de oud-trainer in een uitgebreid interview met deze site, dat vandaag in aanloop naar zijn tachtigste verjaardag (maandag, red.) is verschenen.