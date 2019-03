Zes debutanten bij Jong Oranje

Teze werd vorig jaar nog geschorst door de KNVB, omdat hij na een wedstrijd van Oranje onder 20 had gespuugd naar een Duitse tegenstander.



Jong Oranje wist zich niet te kwalificeren voor het EK van komende zomer in Italië en San Marino. De Nederlandse beloften moeten zich daardoor nu al gaan richten op de komende kwalificatiereeks, voor het EK 2021 in Hongarije en Slovenië. Die reeks begint na de zomer.



Van de Looi vliegt volgende week met zijn talenten naar Spanje. Op zondag 24 maart oefent Jong Oranje in San Pedro del Pinatar tegen de Verenigde Staten, twee dagen later is Egypte op dezelfde locatie de tegenstander. Met Justin Kluivert en Javairô Dilrosun zitten twee spelers in de selectie die vorig jaar al debuteerden in het 'grote' Oranje.