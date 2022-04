Zes minuten ‘poppenkast’ in Arnhem: ‘Ik schoot bijna in de lach toen Nijhuis affloot’

Nijhuis staat erom bekend dat hij weinig op zijn fluit baast, maar vanavond floot hij om 18.45 uur alleen voor de te nemen doeltrap van Okoye en zes minuten later voor het einde van de wedstrijd. ,,Ik schoot bijna in de lach toen hij affloot”, zegt Bart Vriends over de zes gespeelde minuten. ,,Het vloog voorbij. In werkelijkheid was het nog korter dan ik het me had voorgesteld. Maar het heeft uitgepakt zoals we voor ogen hadden. We hebben goed tegengehouden en de schade is beperkt gebleven”, zegt Vriends.



,,Als het niet zo spannend en belangrijk was, dan had ik hier de gekte wel van ingezien. Het is krankzinnig om met al de aanwezige pers deze poppenkast te verslaan. Maar het is razend belangrijk voor ons, dus we hebben het heel serieus genomen en dat kun je ook afzien aan onze koppies.”