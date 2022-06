Zeven eredivisiespelers genomineerd voor Golden Boy award, inclusief Mohamed Daramy en Devyne Rensch

De Golden Boy award is een verkiezing waarbij sportjournalisten bepalen wie de talentvolste speler op de Europese velden is van het kalenderjaar. De speler mag niet ouder zijn dan 21 jaar. Sinds de oprichting van de award is hij tweemaal naar een Nederlander gegaan. Rafael van der Vaart won hem in 2003, terwijl Matthijs de Ligt in 2018 het grootste Europese talent was.

De Ligt is tot op heden de enige verdediger die de award won. Tien keer was het een aanvaller, acht keer een middenvelder en nog nooit een doelman. Pedri won de Golden Boy award van vorig jaar en ook de jaren daarvoor hebben grote namen de prijs in de wacht gesleept. Erling Haaland, João Félix, De Ligt en Kylian Mbappé gingen de Spanjaard voor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De eredivisie wordt vaak bestempeld als kweekvijver voor talenten. Met zeven genomineerden die afgelopen seizoen op het hoogste niveau van Nederland speelden, is Nederland goed vertegenwoordigd. Daramy en Rensch mochten respectievelijk slechts nul en acht eredivisieduels aan de aftrap verschijnen in het eerste van Ajax, maar zijn wel genomineerd. Hun voormalig teamgenoten Brian Brobbey en Ryan Gravenberch staan ook op de lijst.

Ook PSV’er Noni Madueke is genomineerd, evenals Tomás Suslov van FC Groningen en de van Manchester City gehuurde Filip Stevanovic van SC Heerenveen. Daarnaast staan er nog twee Nederlanders op de lijst die in het buitenland actief zijn. Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers) en Jayden Braaf (komend seizoen Borussia Dortmund) worden ook gezien als grote beloften.

Enkele grote kanshebbers voor de uitverkiezing van Golden Boy zijn Jude Bellingham, Giovanni Reyna (beiden Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Ansu Fati, Gavi, Pedri (alle drie FC Barcelona) en Jamal Musiala (Bayern München).

Aantal genomineerden per nationale competitie

Duitsland/Frankrijk 16

Italië 14

Spanje 9

Engeland 8

Nederland/Portugal 7

Zwitserland 6

Oostenrijk/België 4

Enkele landen met 1

Met zeven genomineerden staat Nederland op de gedeelde zesde plek, samen met de Portugese competitie. Enigszins opvallend is de schifting tussen de grote vijf competities. Duitsland, Frankrijk en Italië hebben ten opzichte van Spanje en Engeland de meeste grote talenten lopen. Ook de nationale competities van Zwitserland, Oostenrijk en België doen het niet onverdienstelijk.

Wel wijst het verleden uit dat de Golden Boy juist het vaakst rondloopt in de Engelse en Spaanse competitie. Zeven keer speelde hij in Engeland, vijf keer in Spanje, vier keer in Italië, drie keer in Duitsland, drie keer in Frankrijk en twee keer in Nederland. De Golden Boy award wordt pas in november uitgereikt.

Alle genomineerden Golden Boy award 2022 Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg, gaat naar Borussia Dortmund)

Felix Afena-Gyan (AS Roma)

Lucien Agoume (Stade Brest, gehuurd van Inter)

Anouar Ait El Hadj (Anderlecht)

Janis Antiste (Spezia)

Alejandro Balde (FC Barcelona)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Stipe Biuk (HNK Hajduk Split)

Edoardo Bove (AS Roma)

Jayden Braaf (Manchester City, gaat naar Borussia Dortmund)

Brian Brobbey (Ajax, gehuurd van RB Leipzig)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Rayan Cherki (Lyon)

Mohamed-Ali Cho (Angers)

Francisco Conceicao (Porto)

Yan Couto (Sporting Braga, gehuurd van Manchester City)

Mohamed Daramy (Ajax)

Amar Dedic (Wolfsberger, gehuurd van Red Bull Salzburg)

Amad Diallo (Manchester United)

Diego Moreira (Benfica)

Jeremy Doku (Stade Rennes)

Radu Dragusin (Salernitana, gehuurd van Juventus)

Hugo Ekitike (Reims)Anthony Elanga (Manchester United)

Harvey Elliott (Liverpool)

Sebastiano Esposito (FC Basel, gehuurd van Inter)

Maxime Esteve (Montpellier)

Fabio Carvalho (Fulham, gaat naar Liverpool)

Fabio Silva (Wolverhampton)

Ansu Fati (FC Barcelona)

Gavi (FC Barcelona)

Joe Gelhardt (Leeds)

Wilfried Gnonto (FC Zürich)

Ryan Gravenberch (Ajax, gaat naar Bayern München)

Malo Gusto (Lyon)

Josko Gvardiol (RB Leipzig)

Henrique Araujo (Benfica)

Aaron Hickey (Bologna)

Piero Hincapie (Bayer Leverkusen)

Adam Hlozek (Sparta Praag, gaat naar Bayer Leverkusen)

Ki-Jana Hoever (Wolverhampton)

Ilaix Moriba (RB Leipzig)

Joelson Fernandes (FC Basel, verhuurd aan Sporting CP)

Isak Bergmann Johannesson (FC Kopenhagen)

Nemanja Jovic (Partizan Belgrado)

Arnaud Kalimuendo (Lens, gehuurd van Paris Saint-Germain)

Jakub Kaminski (Lech Poznan, gaat naar Wolfsburg)

Ansgar Knauff (Borussia Dortmund, komend seizoen verhuurd aan Eintracht Frankfurt)

Kacper Kozlowski (Union St. Gilloise, gehuurd van Brighton)

Isaac Lihadji (Lille)

Castello Lukeba (Lyon)

Noni Madueke (PSV Eindhoven)

Eliot Matazo (AS Monaco)

Nathanael Mbuku (Reims)

Fabio Miretti (Juventus)

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Yunus Musah (Valencia)

Jamal Musiala (Bayern München)

Cher Ndour (Benfica)

Luca Netz (Borussia Mönchengladbach)

Tanguy Nianzou (Bayern München)

Nico González (FC Barcelona)

Nico Williams (Athletic Club)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Becir Omeragic (Zurich)

Simone Pafundi (Udinese)

Matias Palacios (FC Basel)

Paulo Bernardo (Benfica)

Pedri (FC Barcelona)

Yeremi Pino (Villarreal)

Devyne Rensch (Ajax)

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

Fabian Rieder (Young Boys)

Rodrigo Ribeiro (Sporting CP)

Luka Romero (Lazio)

Georginio Rutter (Hoffenheim)

Lazar Samardzic (Udinese)

Cisse Sandra (Club Brugge)

Pape Matar Sarr (Metz, gehuurd van Tottenham)

Joe Scally (Borussia Monchengladbach)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Benjamin Sesko (Reb Bull Salzburg)

Brandon Soppy (Udinese)

Matias Soule (Juventus)

Filip Stevanovic (SC Heerenveen, gehuurd van Manchester City)

Luka Sucic (Red Bull Salzburg)

Kamaldeen Sulemana (Stade Rennes)

Tomas Suslov (FC Groningen)

Jan Thielmann (Köln)

Tiago Tomas (VfB Stuttgart, gehuurd van Sporting CP)

Malik Tillman (Bayern München)

Destiny Udogie (Udinese, gehuurd van Hellas Verona)

Maarten Vandevoordt (Genk)

Aster Vranckx (Wolfsburg)

Elye Wahi (Montpellier)

Illya Zabarnyi (Dynamo Kiev)

Nicola Zalewski (AS Roma)