Zhang keert snel terug bij ADO

PS­V-opponent PEC Zwolle hengelt Ouasim Bouy opnieuw binnen

11:03 In de zoektocht naar een verdedigende versterking is PEC Zwolle uitgekomen bij een oude bekende. Ouasim Bouy (25) wordt voor één seizoen gehuurd van Leeds United. Als het papierwerk op tijd in orde is, kan de middenvelder morgen tegen PSV zijn rentree maken bij de Zwollenaren.