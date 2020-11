Zieke Babel verlaat trainingskamp van het Nederlands elftal

Joey Veerman om privérede­nen voorlopig niet bij Jong Oranje

13 november Joey Veerman heeft besloten voorlopig niet voor Jong Oranje te voetballen. ,,Allereerst wil ik zeggen dat ik het een eer vind om voor Jong Oranje uit te komen”, vertelt de middenvelder van Heerenveen. ,,Maar vanwege privéredenen wil ik mijn tijd in de interlandperioden voorlopig anders besteden. Dit is de reden dat ik niet ben opgeroepen. Ik focus mij de komende tijd op Heerenveen en hoop op een later moment mijn land te kunnen en mogen vertegenwoordigen.”