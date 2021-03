Zien we dit seizoen nog supporters in het stadion?

'voetbal is oorlog' Hoe Michels 50 jaar geleden beroemd werd met een uitspraak die hij nooit gedaan heeft

10 maart Het is één van de beroemdste uitspraken uit de Nederlandse sportgeschiedenis: ‘Voetbal is oorlog’. Was getekend Rinus Michels. De misschien wel beste trainer die ons land ooit gekend heeft, zei het vandaag precies 50 jaar geleden in een interview met het AD. Nou ja, zo ongeveer dan.