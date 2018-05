Zij werden net als Bas Dost slachtoffer van eigen 'fans'

BedreigingBas Dost werd toegetakeld door hooligans van zijn club Sporting Lissabon nadat zij het trainingscomplex van de Portugese club bestormden. Bedreigd door eigen fans, we hebben het ook in Nederland vaker gezien.

Spelers Feyenoord vluchten de tunnel in

Seizoen 1989/1990 is één van de zwartste seizoenen uit de geschiedenis van Feyenoord. De Rotterdammers eindigden dat jaar als elfde, maar al veel eerder ging het mis. Al tijdens de derde competitiewedstrijd van het seizoen thuis tegen Fortuna Sittard braken supporters door de hekken. Spelers en trainer Pim Verbeek moesten rennen voor hun leven, maar bereikten net op tijd de spelerstunnel.

Pim Verbeek (links) tijdens het zwarte seizoen van Feyenoord.

‘Capuchonnetjes’ op het veld bij Ajax

Marco van Basten kreeg als trainer van Ajax ooit het scheldwoord ‘pannenkoek’ naar zijn hoofd. Maar veel dreigender was de situatie toen tientallen supporters, met capuchons op, het trainingsveld naast de Arena. Ajax stond er na de winterstop slecht voor nadat het thuis niet van Heracles en Heerenveen kon winnen. De spelers van Ajax kregen tijdens de bewuste training eerst een scheldkanonnade. Vervolgens braken supporters door het hek bij het veld om verhaal te halen. Na een kwartier was de orde hersteld. De ‘waarschuwing’ hielp niet bepaald: tweed dagen later verloor Ajax bij Vitesse met 4-1.

Marco van Basten.

Feyenoorder Vejinovic met de dood bedreigd

Feyenoord had in februari 2016 net voor de vijfde keer op rij verloren toen de crisis in Rotterdam compleet was. Voor zes ‘fans’ van Feyenoord reden om speler Marko Vejinovic thuis op te zoeken en hem met de dood te bedreigen. Ook Michiel Kramer kreeg ongewenst bezoek, maar bij de spits kwamen de gefrustreerde supporters niet verder dan de achtertuin. Vejinovic deed aangifte bij de politie. Vier mannen werden uiteindelijk veroordeeld tot het betalen van een boete. De Feyenoord-speler was zelf aanwezig bij de rechtszaak.

Marko Vejinovic.

Adelaar angstig in de dug-out

ADO-Vitesse werd in november 2006 bij een tussenstand van 0-3 gestaakt. De reden? Honderden supporters van de Haagse club bestormden het veld in het Zuiderpark om hun ongenoegen over de zwakke prestaties van ADO te laten blijken. De aanhang had het ook gemunt op trainer Frans Adelaar. De coach zat doodsangsten uit in de dug-out waar veiligheidsmensen de wacht hielden. Een dag later gebeurde het onvermijdelijke: Adelaar stapte op.