Ziyech kan wel lachen om staande ovatie na goal

Video Faik over hands: Het was een reflex, heel raar

14 december Of Excelsior zonder zijn handsbal een punt of meer over had gehouden aan het uitduel bij Ajax, is hoogst twijfelachtig. Maar merkwaardig was het moment wel, tien minuten na rust, bij een 1-1 stand. Bij een voorzet van Hakim Ziyech schoot de rechterarm van Hicham Faik uit het niets omhoog in het strafschopgebied, waarna Kasper Dolberg de penalty benutte.